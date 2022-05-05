الصحة تسجل حالة وفاة واحدة نتيجة موجة الغبار الاخير

وقال المتحدث الرسمي بأسم وزارة الصحة الدكتور سيف البدر في تسجيل صوتي ورد لـ السومرية نيوز، ان "مستشفيات العراق سجلت دخول اكثر من خمسة الاف حالة اختناق كما سجلت حالة وفاة واحدة لغاية الان في حصيلة أولية".واضاف ان "المستشفيات في جانبي الكرخ والرصافة استقبلت اكثر من الف حالة اختناق في كل منهما".واشار البدر الى ان "اغلب الحالات كانت خفيفة وتغادر المستشفى بعد تلقي العلاج الاولي"، مؤكدا ان "المستشفيات في حالة استعداد دائم لاستقبال الحالات الناتجة عن العواصف الترابية لتقدم لها العلاج اللازم".