حكومة نينوى تصدر توجيهات جديدة بعد تسجيل اول حالة بالحمى النزفية

وجه النائب الأول لمحافظ نينوى سيروان روژبياني، اليوم الخميس، دعوة الى دائرة صحة نينوى والمستشفى البيطري والأجهزة الأمنية الى تفعيل وتشديد الرقابة بعد لجوء الجزارين وتجار الأغنام والابقار الى ذبح ماشيتهم هنا وهناك بطرق بدائية.

وقال روژبياني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بعد تسجيل أول إصابة لامرأة في الموصل بمرض الحمى النزفية، نحذر أهالي المدينة بعدم التعامل مع الجزارين غير الملتزمين بالإجراءات الصحية".



كما وجه النائب الاول للمحافظ "الاجهزة الرقابية والامنية بغلق محلات الجزارة التي تبيع اللحوم غير المختومة والتي لا تتعامل مع المسالخ الرسمية وذلك للحد من هذا المرض الذي ينذر بكارثة".