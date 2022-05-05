إصابة شخص بحادث سير في صلاح الدين

أفاد مصدر أمني، الخميس، بإصابة شخص بحادث سير في صلاح الدين.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حادث سير وقع على الطريق الرابط بين بيجي وتكريت". وأضاف المصدر أن "سائقاً بحالة خطرة ونقل الى اقرب المستشفى".