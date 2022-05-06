محافظة عراقية توجه بالإسراع في إنجاز مشروع الأحزمة الخضراء

وجاء في وثيقة مذيلة بتوقيع الدليمي، موجهة إلى مديرية زراعة الانبار، وردت لـ السومرية نيوز، إنه "لغرض بناء مدن مرنة وامنة ومستدامة بحلول عام 2030، نرجو تزويدنا بالكشوفات اللازمة لإنشاء الأحزمة الخضراء حول المدن كمرحلة أولى وزراعة الغابات كمرحلة ثانية لاتخاذ ما يلزم وخلال 14 يوماً من تاريخ صدور الكتاب".أدناه الوثيقة: