محافظة عراقية توجه بالإسراع في إنجاز مشروع الأحزمة الخضراء

وجه محافظ الانبار، علي فرحان الدليمي، مديرية الزراعة في المحافظة، بالاسراع باكمال اجراءات المباشرة بمشروع الاحزمة الخضراء حول المدن وزراعة الغابات، من اجل الحد من التصحر والعواصف الترابية.
وجاء في وثيقة مذيلة بتوقيع الدليمي، موجهة إلى مديرية زراعة الانبار، وردت لـ السومرية نيوز، إنه "لغرض بناء مدن مرنة وامنة ومستدامة بحلول عام 2030، نرجو تزويدنا بالكشوفات اللازمة لإنشاء الأحزمة الخضراء حول المدن كمرحلة أولى وزراعة الغابات كمرحلة ثانية لاتخاذ ما يلزم وخلال 14 يوماً من تاريخ صدور الكتاب".
أدناه الوثيقة: