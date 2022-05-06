بالصور.. جانب من مجلس عزاء الانصاري

وأظهرت مجموعة صور، حصلت عليها السومرية نيوز، حضور شخصيات رفيعة إلى مجلس العزاء، ابرزها رئيس الجمهورية برهم صالح، و الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، ومستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، وزعيم تحالف قوى الدولة عمار الحكيم، بالإضافة إلى رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، وشخصيات أخرى. فيما كان في استقبال المعزين زعيم تحالف الفتح، الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري.وتعرض الأنصاري، في وقت سابق من اليوم، إلى حادث سير في ناحية علي الشرقي بمحافظة ميسان، جنوبي العراق، أدى إلى وفاته واثنين من مرافقيه.أدناه الصور: