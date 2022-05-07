تسجّيل أول إصابة بـ"الحمّى النزفية" في البصرة (وثيقة)

أعلنت دائرة صحة البصرة، اليوم السبت، تسجيل أول إصابة بمرض "الحمّى النزفية" في المحافظة.





وبحسب وثيقة، حصلت عليها السومرية نيوز، فقد اظهرت نتائج الفحوصات لأحد المرضى داخل محافظة البصرة أنه مصاب بالحمى النزفية.