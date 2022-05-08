بابل.. انتشال جثة سائق من عجلته بعد اصطدامها بـ "تريلة" (صور)

السومرية نيوز- بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الأحد، تمكن مفارزها في مركز القرية العصرية بمحافظة بابل، من انتشال جثة سائق باص، اصطدمت عجلته بأخرى نوع "تريلة".





وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن مفارزها "انتشلت جثة سائق عجلة نوع باص بعد اصطدامها بعجلة تريلة على طريق بابل - بغداد بناحية الاسكندرية شمال محافظة بابل في حادث سير".



وأضاف البيان، أن "المفرزة تمكنت من إخراج الجثة من داخل العجلة، باستخدام أجهزة القطع والفصل ومعدات الإنقاذ الأخرى وتسليمها إلى الطبابة العدلية وفق السياقات المعتمدة".

