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النزاهة تضبط خروقاتٍ قانونيَّة بأحد العقود المبرمة في بلديَّة كركوك

محليات

2022-05-08 | 02:45
النزاهة تضبط خروقاتٍ قانونيَّة بأحد العقود المبرمة في بلديَّة كركوك
756 مشاهدة

السومرية نيوز- بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، تمكنها من ضبط خروقاتٍ قانونيَّةٍ بأحد العقود التي المُبرمة في مديريَّـة بلديَّـة كركوك، الخاص بتأجير متنزه كركوك الجنوبي.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن عمليَّة الضبط، التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّـةٍ، أفادت بقيام فريقٍ من مكتب تحقيق الهيئة في كركوك بإجراء عمليات التحري والتدقيق لعددٍ من العقود المبرمة في مديريَّة بلديَّة المحافظة، مُؤكِّدة تمكُّنه من ضبط خروقاتٍ قانونيَّةٍ في عقد تأجير متنزه كركوك الجنوبي 1 و2 إلى أحد المُستثمرين ببدل إيجار سنويٍّ قدرُهُ (224,375,000) مليون دينار، فضلاً عن ضبط مدير المتنزه".

وتابعت أنَّ "التحقيقات الأوليَّة التي أجراها الفريق توصَّلت إلى أنَّ المُستثمر أخلَّ بالعقد بإقدامه على استغلال المتنزه من خلال وضع ألعابٍ وإنشاء قاعةٍ للمُناسبات تقوم بتقديم خدماتٍ للمُواطنين مقابل مبالغ ماليَّةٍ دون أن يلتزم بدفع بدلات الإيجار التي بذمَّته إلى الدولة والاستمرار باستغلال المتنزة دون وجه"، لافتةً إلى أنَّ "تلك المبالغ تُقدَّرُ بمليار دينارٍ، امتنع عن تسديدها على الرغم من مطالبة مُديريَّة بلديَّة كركوك بدفع ما عليه من مبالغ مستحقة".

وأكدت "تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُتَّهم وأوليَّات العقد على قاضي محكمة تحقيق كركوك المُختصِّ بالنظر بقضايا النزاهة؛ الذي قرَّر إطلاق سراح المُتَّهم استناداً لأحكام المادة (334) من قانون العقوبات بكفالةٍ ماليةٍ قدرها خمسة ملايين دينار".
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