العراق يدين حادثاً إرهابياً في مصر تسبب بمقتل عسكريين ومدنيين

وذكرت الوزارة في بيانورد لـ السومرية نيوز، أن "حكومةُ العراق تُعربُ عن إدانتها، واستنكارها الشديدين للحادث الإرهابيّ الذي استهدف إحدى محطات رفع المياه غرب سيناء في جُمهوريَّة مصر العربيَّة، والذي أودى بحياة عددٍ من أفراد القوّات المُسلّحة المِصريّة بينهم مدنيين،وجرح آخرين".وأضاف البيان: "إذ نؤكِّدُ موقفنا الرافض للإرهاب بكلِّ أشكاله وصُوَره، ووقوفنا مع المُجتمَع الدوليّ في مُواجَهة الإرهاب، ودعم جميع الجُهُود الخيِّرة الرامية إلى القضاء على التطرُّفِ والعنف".وتابع البيان: "نُشاطِر أشقاءنا المصريِّين حكومةً وشعباً ألم الحزن في هذه الأوقات، ونُقدِّم تعازينا القلبيّة الصادقة، وخالص مُوَاساتنا.الرحمة والرضوان للشهداء، والشفاء العاجل للجرحى".