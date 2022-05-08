ميسان تعلن تسجيل أول إصابة بالحمى النزفية

وقال مدير عام دائرة صحة ميسان، علي محمود العلاق، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بعد إجراء الفحوصات المختبرية في مختبرات تخصصية في وزارة الصحة، تم تأكيد الإصابة والمريض حاليا في ردهة العزل الخاصة بالحمى النزفية في مستشفى الشهيد الصدر التعليمي لتلقي العلاج، تحت إشراف كادر طبي وصحي تخصصي".وأضاف البيان، أن "دائرة صحة ميسان تهيب بالمواطنين الكرام اتخاذ الحيطة والحذر واتباع الاجراءات الصحية والوقائية التي أُعلن عنها في التعامل مع الحالات المشتبهة ومراجعة أقرب مؤسسة صحية حال ظهور علامات الإصابة".