التربية تعلن انطلاق الامتحانات النهائية في مدارس الموهوبين وتصدر توجيهات

واكدت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، على رؤساء اللجان الامتحانية والمراقبين "بضرورة توفير اجواء هادئة ومطمئنة للطلبة والالتزام التام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات ، مبينةً ان الأسئلة تم وضعها من قبل لجان مختصة لتحاكي بطبيعتها عقول الطلبة من الناحيتين العلمية والإثرائية".من جهته تمنى، وزير التربية، علي حميد الدليمي، وفق البيان، "النجاح والموفقية للطلبة والحفاظ على جهدهم الدؤوب في مواصلة مشوارهم التعليمي".