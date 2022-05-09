الرشيد يحذر من التعامل مع المكاتب الوهمية لمنح السلف والقروض

وذكر إعلام المصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الرشيد يحذر كافة الراغبين من التقديم على السلف والقروض من التعامل مع المكاتب والصفحات الوهمية التي تدعي منح السلف والقروض بالتعاون مع المصرف".وأضاف البيان، أن "منح السلف يكون من خلال تطبيق مصرف الرشيد، أما بالنسبة للقروض يتم من خلال مراجعة فروعه في بغداد والمحافظات"، مشيراً إلى أن "المصرف حريص على عدم ادخال وسيط بينه وبين الزبون وغير مسؤول عن اي تعاملات خارج ذلك".