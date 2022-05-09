الكاظمي يصدر توجيهاً يخص سنجار

وقال مكتب الكاظمي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "استقبل ، وفداً من أهالي قضاء سنجار في محافظة نينوى، ضم عدداً من وجهاء القضاء وشيوخ العشائر فيه، حيث حضر اللقاء مستشار الأمن القومي، ورئيس أركان الجيش، ورئيس جهاز الأمن الوطني، ونائب قائد العمليات المشتركة، حيث استمع في مستهل اللقاء إلى شرح عن الأوضاع الأمنية والمعاشية في القضاء، والصعوبات والتحديات التي يواجهها الأهالي هناك، واطلع على أهمّ ما تقدم به الوفد من متطلبات؛ من أجل استكمال مفردات أمن القضاء، وترسيخ الاستقرار، مشيراً إلى أنه قد زار القضاء مرّتين واطلع عن كثب على أهم احتياجاته ومشكلاته".وأكد الكاظمي، على "أهمية تثبيت الاستقرار وتدعيم جوانب سير الحياة الطبيعية والنشاط الاقتصادي والاجتماعي لأهالي القضاء، وتفويت الفرصة على فلول الإرهاب، وأن القضاء يحظى باهتمام استثنائي في خطط الحكومة".وأضاف أن "الاتفاق الذي سبق أن عقد في سنجار هدفه أن تبقى الدولة العراقية هي الوجود الوحيد والحاضر هناك، ولا بد من دعم الأهالي للخطط الأمنية ومعالجة الأخطاء التي حصلت في السابق".ووجه رئيس مجلس الوزراء، الجهات المعنية "بالإسراع في إتمام إجراءات تأسيس صندوق إعمار سنجار، وإدراج تعيين عدد من أبناء القضاء في سلك الأجهزة الأمنية ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية المقبلة".