مطلب برلماني يخص "طرق الموت"

وقال مكتب الزاملي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "أستقبل نازلين محمد، وزير الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة، بحضور النائب الثاني شاخوان عبدالله، لبحث المشاريع التي تخص قطاع الاسكان والاعمار في البلد، وسبل معالجة موضوعة تكرار الحوادث المرورية المأساوية".وطالب الزاملي، كل الجهات الحكومية المعنية لاسيما وزارة الاعمار "بضرورة المباشرة باطلاق حملة عاجلة لاكساء وتوسعة وتأهيل شاملة لطرق الموت والخارجية برمتها للحد من تكرار الحوادث المرورية المأساوية التي تصاعدت في الاونة الاخيرة والتي اودت بحياة الكثير من المواطنين الابرياء، واعطاء الاولوية للمشاريع الخدمية التي تمس حياة الناس بصورة مباشرة، والتي تنفذها الوزارة في قطاعات البلديات والسكن والماء والمجاري وتأهيل الطرق السريعة والجسور وانشاء المدارس".ودعا الى "ضرورة استغلال الاراضي الشاسعة والصحراوية لبناء مجمعات سكنية عمودية لتخفيف أزمة السكن، ومنح دور أكبر للشركات الوطنية الرابحة في تنفيذ كل المشاريع الاستراتيجية والعمرانية - الخدمية التي ذكرت انفاً".وابدى النائب الأول، "حرص مجلس النواب على زيادة التخصيصات المالية الكافية للوزارة في موازنة العام الجاري، ومراقبة التنفيذ بما يسهم في الاسراع في استكمال انشاء كل المشاريع المتلكئة ذات الصلة سيما المتعلقة منها بإكساء الطرق الخارجية وتأثيثها بالعلامات وإشارات الدلالة والتفاصيل اللازمة".