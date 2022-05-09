مطالبات شعبية بوقف التجريف.. محاولات لتهجير سكان منطقة بغدادية

وفي هذا الصدد، اتسعت الدعوات الشعبية المطالبة بوقف تجريف الأراضي الزراعية، بذريعة إنشاء مجمعات سكنية في تلك المنطقة، إذ أظهرت لقطات مصورة، حصلت عليها السومرية نيوز، عودة آليات التجريف، مع محاولات تغيير جنس الاراضي الزراعية بعد توقفها لأشهر.وفي وقت سابق، اعتبر مصدر مطلع، أن منح الاجازة الاستثمارية بشأن الاراضي المحيطة بمطار بغداد، غربي العاصمة، يعد مخالفاً لقانون الاستثمار.وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز، إن "منح الاجازة الاستثمارية مخالف لاحكام قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل 50 لسنة 2015".وطالبت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، في مجلس النواب السابق، بإيقاف استثمار الاراضي ضمن محيط مطار بغداد الدولي، مؤكدة وجود مخالفات وهدر للمال العام في منح تلك الاراضي لشركات اجنبية ومحلية.وتعد منطقة البكرية، من المناطق المحاذية لمطار العاصمة بغداد الدولي.