بالوثيقة.. نائب يخاطب النزاهة بشأن "فساد" بملف أرض في كربلاء

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
33
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
33
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
التالي
Morning Live
من
11:00 AM
الى
12:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
43 قتيلا بأعمال شغب بسجن في الإكوادور
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2022 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2022 Alsumaria.tv.
اعلان
بالوثيقة.. نائب يخاطب النزاهة بشأن "فساد" بملف أرض في كربلاء
محليات
2022-05-09 | 17:58
1,558 مشاهدة
تنشر السومرية نيوز، وثيقة صادرة عن النائب محمد جاسم الخفاجي تتضمن مخاطبة هيئة النزاهة بشأن ما وصفه "الفساد" في ملف الارض المشيد عليها معمل تعليب كربلاء.
وادناه نص الوثيقة:
»
تابع أخبار السومرية على فيسبوك،
أنقر هنا
كربلاء
فساد
+A
-A
آخر الاخبار
06:36 | 2022-05-10
06:36
محليات
محافظة عراقية تخصص قطعة ارض لفرع نقابة الصحفيين
06:33 | 2022-05-10
06:33
محليات
التربية تعلن انطلاق الامتحانات النهائية للمراكز المجتمعية للأميين
06:27 | 2022-05-10
06:27
محليات
رقعة الإصابات تتسع.. محافظة جديدة تسجل أول حالة إصابة بالحمى النزفية
المزيد
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الأنواء الجوية تحدد موعداً قريباً لعودة الغبار: يستمر لأربعة أيام!
أخبار الطقس
36.39%
02:31 | 2022-05-09
الأنواء الجوية تحدد موعداً قريباً لعودة الغبار: يستمر لأربعة أيام!
02:31 | 2022-05-09
بالفيديو.. بايدن يثير ضجة بحديث عن "الإمام المهدي"
دوليات
28.78%
10:59 | 2022-05-08
بالفيديو.. بايدن يثير ضجة بحديث عن "الإمام المهدي"
10:59 | 2022-05-08
توقف قلبه مرتين.. ضابط الناصرية ينقل خارج العراق للعلاج
أمن
21.74%
11:10 | 2022-05-08
توقف قلبه مرتين.. ضابط الناصرية ينقل خارج العراق للعلاج
11:10 | 2022-05-08
عبر "الشنق والحرق".. انتحار فتاة وشاب في البصرة
محليات
13.09%
02:12 | 2022-05-09
عبر "الشنق والحرق".. انتحار فتاة وشاب في البصرة
02:12 | 2022-05-09
المزيد
محليات
محافظة عراقية تخصص قطعة ارض لفرع نقابة الصحفيين
محافظة عراقية تخصص قطعة ارض لفرع نقابة الصحفيين
التربية تعلن انطلاق الامتحانات النهائية للمراكز المجتمعية للأميين
06:33 | 2022-05-10
رقعة الإصابات تتسع.. محافظة جديدة تسجل أول حالة إصابة بالحمى النزفية
06:27 | 2022-05-10
مخاوف شعبية من تفشي فيروس الحمى النزفية
06:26 | 2022-05-10
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اعلان
إستفتاء
كيف ترى أسعار المواد الغذائية قبل بداية شهر رمضان المبارك؟
مرتفعة جدا
مرتفعة جدا
مناسبة
مناسبة
منخفضة
منخفضة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.