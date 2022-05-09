بالوثيقة.. نائب يخاطب النزاهة بشأن "فساد" بملف أرض في كربلاء

تنشر السومرية نيوز، وثيقة صادرة عن النائب محمد جاسم الخفاجي تتضمن مخاطبة هيئة النزاهة بشأن ما وصفه "الفساد" في ملف الارض المشيد عليها معمل تعليب كربلاء.

وادناه نص الوثيقة: