محكمة النجف تصدر امر قبض بحق "علي حاتم السليمان"

السومرية نيوز - النجف



أصدرت محكمة النجف، اليوم الثلاثاء، أمر قبض وتحري بحق المدعو "علي حاتم السليمان".



وقال مصدر قضائي للسومرية نيوز، إن "محكمة النجف أصدرت امر قبض وتحري بحق "علي حاتم السليمان" بعد شكوى تقدمت بها مجموعة من عوائل الشهداء".