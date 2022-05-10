محافظة عراقية تخصص مركزاً لمرضى الحمى النزفية

أعلنت دائرة صحة النجف الاشرف، اليوم الثلاثاء، تحديد مركز الأمل الذي كان مخصصاً لحالات مرضى فيروس كورونا لاستقبال حالات الحمى النزفية في المحافظة.

وقالت الدائرة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "مدير عام الدائرة احمد الأسدي يرافقه مدراء اقسام التفتيش والتخطيط تفقدوا سير عمل والخدمات المقدمة في مجمع الأمل للأمراض الانتقالية".



واوضح الأسدي، وفق البيان، أن زيارته الى المستشفى "تأتي للاطمئنان على حالة المريضة المصابة بالحمى النزفية ومتابعة الخدمات الطبية المقدمة لها ومدى استعداد المستشفى لاستقبال اي حالات مرضية اخرى".