سلف جديدة من الرافدين لهذه الفئات

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "تم اطلاق وجبة جديدة من سلف الموظفين ومنتسبي الدفاع والداخلية التي تبدأ من ٥ مليون وحتى ٥٠ مليون بعد استكمال كافة اجراءات المنح وفق الضوابط والتعليمات".وفيما بين، أن "التقديم على السلف يكون عن طريق فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات"، أشار إلى أن "الفروع مازالت مستمرة في استقبال طلبات معاملات الترويج عن السلف للموظفين ومنتسبي القوات الامنية".