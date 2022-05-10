المناطق الحرة تعلن استقطاب العديد من المشاريع الاستثمارية

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنها "تمتلك في الوقت الحاضر مساحات من الاراضي المخصصة للاستثمار في مناطقها الحرة العاملة في خور الزبير ونينوى والقائم".واضاف البيان، أن "المناطق الحرة شهدت حركة استثمارية متزايدة من خلال استقطاب العديد من المشاريع الاستثمارية الصناعية والتجارية والخدمية نتيجة الحوافز والاعفاءات والامتيازات المقدمة فضلا عن سهولة اجراءات التعاقد مع الشركات بمختلف جنسياتها".