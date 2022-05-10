بالصور.. حرائق عدة تداهم النجف

سجلت محافظة النجف، اليوم الثلاثاء، 11 حادث حريق مخلفات زراعية في المشخاب والمناذرة.

وبحسب مصدر في الدفاع المدني، فإن "حرائق اليوم جرس انذار لبدء الحرائق عقب موسم الحصاد"، مشيراً الى أن "الدفاع المدني استنفر جهده لاخمادها". وادناه صور الحرائق..