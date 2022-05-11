كلية الاعلام تستعد لإقامة مؤتمرها الدولي الرابع.. هذه أبرز محاوره

السومرية نيوز – بغداد

تستعد كلية الاعلام جامعة بغداد، لعقد المؤتمر العلمي الدولي الرابع والخامس عشر محليا والموسوم "توظيف الاعلام للتقنيات الحديثة في ظل المتغيرات الدولية" بالتعاون مع كلية المستقبل الجامعة للمدة من 23 -24 تشرين الثاني 2022



وذكر بيان لكلية الإعلام، ورد للسومرية نيوز، أن "المؤتمر يهدف الى تسليط الضوء على توظيف التقنيات الحديثة للوسائل الإعلامية المختلفة المحلية والدولية والكشف عن أهم التكتيكات المعاصرة المستخدمة في ذلك".

وأضاف أن "أبرز محاور المؤتمر هي توظيف الصحافة للتقنيات الحديثة، والتقنيات الحديثة في سرد القصص الرقمية وصحافة البيانات، أضافة إلى طرح موضوع تكنولوجيا الاتصال ودورها في صناعة الصحافة المعاصرة، وكذلك سيناقش المؤتمر التوظيف السيكولوجي للصحافة لمواجهة مهددات الأمن الوطني".

وتابع: "أما مجال الإذاعة والتلفزيون فقد توزعت محاوره على توظيف التقنيات الحديثة في الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني، و التقنيات الحديثة وبناء الواقع المعزز في التلفزيون، وانعكاس التقنيات الحديثة على فهم الجمهور للأخبار، والتأثيرات التي احدثتها التكنولوجيا الرقمية في بيئة الاعلام المعاصر".

وأوضح، أن "محاور المؤتمر ركزت في تخصص العلاقات العامة على توظيف التقنيات الحديثة في العلاقات العامة في ظل المتغيرات الدولية، وتوظيف التقنيات الرقمية في تعزيز الصورة الذهنية، والابتكار والتقنيات الحديثة في التسويق المعاصر، والعلاقات العامة الفرص والتحديات، والقدرة على التنبؤات المستقبلية، أضافة إلى محاور اخرى تتحدث عن الاتصال الرقمي ومتغيرات العصر، والأمن السيبراني في التشريعات الحديثة، والإعلام الرقمي في ظل المتغيرات الدولية، وتأثير التقنيات الحديثة على اخلاقيات العمل الإعلامي".

ولفت إلى، أن "ادارة المؤتمر حددت آخر موعد لتسلّم الملخصات في الأول من حزيران 2022، بينما سيكون الرد على قبول الملخصات في 18 حزيران، وآخر موعد لتسلّم البحوث كاملة في منتصف ايلول 2022".

وكانت كلية الاعلام قد عقدت، مؤتمرها العلمي الرابع عشر محلياُ، والثالث دولياً، في 23 -24 تشرين الثاني 2021، تحت عنوان الإعلام وإدارة الأزمات المحلية والدولية.