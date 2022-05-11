نائب: وزير الصناعة استحوذ على 39 دونماً صناعياً في الموصل

السومرية نيوز – نينوى



قال النائب احمد الجبوري، اليوم الاربعاء، ان وزير الصناعة منهل الخباز يستحوذ مع شريكه محمد المشهداني على 39 دونماً صناعياً تعود لمعمل البسة "ولدي" في قلب مدينة الموصل.



وذكر الجبوري في تغريدة تابعتها السومرية نيوز، "منهل الخباز يستحوذ مع شريكه محمد المشهداني على 39 دونماً صناعياً تعود لمعمل البسة "ولدي" في قلب مدينة الموصل لصالح شركة وسيطة غير مؤهلة لبناء مجمع سكني بقيمة 100 مليار"، مبينا ان "هذه الشركة الان تعلن الرخصة الاستثمارية للبيع". واضاف، "نطالب الحكومة وهيئة الاستثمار والقضاء بابطال هذه الرخصة الفاسدة".