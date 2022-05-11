الديوانية.. صهريج بنزين يصطدم بـ"تريلة" ويخلف حريقا مهولاً.. ماذا حدث بالسائقين؟

وذكرت مديرية الدفاع المدني في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "مفارزنا في مراكز ( الديوانية سومر الدغارة ) تمكنت اليوم الأربعاء، من اخماد حادث حريق اندلع بصهريج محمل بمادة البنزين نتيجة اصطدامه بعجلة "تريلة" تحمل حاوية أجهزة تبريد على الطريق الدولي السريع بغداد - بصرة ضمن حدود قضاء سومر".وأضاف، أنه "تم إخماد الحريق وانتشال جثتي سائقي العجلتين بإستخدام أجهزة القطع والفصل وتسليمها اصوليا إلى دائرة الطب العدلي وفق السياقات المعتمدة".واوضح البيان، ان "سبب الحادث السرعة الشديدة وعدم الانتباه".