انهيار سلم في بناية سكنية بميسان والدفاع المدني تتدخل (صور)

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "فرق الدفاع المدني نجحت بإنقاذ عدد من العوائل أغلبهم أطفال بعد أن احتجزت في شققها السكنية نتيجة انهيار سلالم بناية قديمة متهالكة في منطقة العمارات الصناعية بمحافظة ميسان".وأضاف البيان أن "فرق الدفاع المدني استخدمت سلالم الإطفاء المتحركة من أجل تأمين إخراج العوائل بسلام من البناية المنهارة ونقلهم إلى مكان آمن خارج البناية".يذكر أن هذه المرة الثانية التي تنهار فيها سلالم تلك البنايات بسبب تقادم البناء في ذلك المجمع السكني.