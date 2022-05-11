عراك بالأيدي بين مدير بالملاحة ومراقب جوي.. ما علاقة وزير النقل؟

وقال المصدر في حديث خص به السومرية نيوز، إن "مشاجرة بالايدي حدثت اليوم الاربعاء الموافق 2022/5/11 بين أحد المدراء في شركة الملاحة الجوية، واحد المراقبين الجويين، ووصل الامر الى الاستعانة بعناصر الشرطة من أجل فض الموضوع".وأضاف، أن "سبب المشاجرة كان على خلفية احداث الشغب التي جرت في 2021/10/20 في مبنى الشركة اعلاه داخل برج الرقابة في مطار بغداد الدولي، والتي على اساسها تم اقامة شكوى جزائية بحق المتسببين".وعلى صعيد متصل، تضمت افادات بعض المراقبين الجويين عن "قيام وزير النقل ناصر حسين بندر بتشجيعهم على الظهور في وسائل الاعلام والمشاركة في المظاهرات ضد المدير العام لخدمات الملاحة الجوية، الامر الذي كان احد الاسباب في ارباك الاوضاع التي من ساهمت في تأجيج احداث ذلك اليوم".