اندلاع حريق داخل مطعم في السليمانية

افاد مصدر امني، الخميس، باندلاع حريق داخل مطعم في السليمانية.

وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز، إن “منظومة غاز انفجرت داخل مطعم في شارع سالم وسط مدينة السليمانية”. واضاف المصدر أن “الانفجار تسبب بنشوب حريق داخل المطعم”.