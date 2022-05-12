اختناقاً بالدخان.. حريق داخل منزل في النجف يقتل أباً وأبناءه الثلاثة!

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "طفلتين توفيتا في محافظة النجف نتيجة احتراق منزلهما، في حي الكرمة شمالي المحافظة".وأشار إلى أن "الطفلتين اختنقا بسبب الحريق، ولم تفلح محاولات لإنقاذهن من الحريق".وأوضح، أن "أبا الطفلتين وشقيقتهن، تم نقلهما إلى المستشفى أحياء، لكنهما فارقا الحياة بعد ذلك، متأثرين بدخان الحريق، لترتفع حصيلة ضحايا الحريق إلى أربعة أشخاص".