الزاملي يشدد على وجوب الابتعاد عن التصريحات التي لا تتوافق مع سياسة العراق

وذكر المكتب الإعلامي للزاملي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير ترأس "الاجتماع الأول للجنة العلاقات الخارجية النيابية، لمناقشة خطة ومهام عملها خلال الدورة الحالية"، مشيراً إلى "اختيار النواب كلاً من عامر الفايز رئيسا للسن، و شعلان الكريم نائبا اول، و محمد صديق نائبًا ثانيًا، بصورة مؤقتة لحين تشكيل الحكومة".ووجه الزاملي، وفق البيان، "لجنة العلاقات الخارجية بدراسة الاتفاقيات والمعاهدات السياسية الدولية بالتنسيق مع اللجنة القانونية، واقتراح التشريعات المنظمة للسلكين الدبلوماسي والقنصلي"، داعيًا الى "وضع رؤية استراتيجية وخطة لإقرار القوانين التي ستشرعها اللجنة سيما المتعلقة منها في الحفاظ على سيادة العراق وضمان توازن علاقاته مع جميع دول الجوار والمنطقة والعالم".وأكد الزاملي، أن "اللجنة هي المسؤولة عن متابعة السياسة الخارجية للدولة عبر اقرارها للتشريعات بهذا الصدد ، ومراقبتها وتنسيقها الفاعل والدائم مع وزارة الخارجية".وأوضح، أن "حساسية المرحلة الراهنة على مستوى المنطقة والعالم ، تتطلب ان يأخذ العراق دوره ومكانته في تقريب وجهات النظر، والابتعاد عن صراع المحاور، وهذا ما يجعل من لجنة العلاقات الخارجية من اللجان النيابية المهمة جدًا في الدورة الحالية"، مشددًا على وجوب الابتعاد عن البيانات و التصريحات غير المحسوبة او المسؤولة والتي لا تتوافق مع سياسة الدولة العراقية في التعامل مع محيطه الاقليمي والدولي".