تخص إجازات السوق.. المرور توجه دعوة هامة لسائقي المركبات

وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "مديرية المرور العامة تدعو سائقي المركبات الذين لديهم اجازات سياقة نافذة التأريخ والذين يرومون الحصول على اجازة السياقة لاول مرة، مراجعة مجمعات التسجيل ومنح الاجازات لغرض الحصول عليها وتجديد الاجازات النافذة منها".وأوضحت المديرية، ان "مفارزنا المرورية في بغداد والمحافظات، ستقوم بتشديد المحاسبة خلال الايام المقبلة وفق قانون المرور رقم ٨ لسنة ٢٠١٩".