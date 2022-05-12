المعسل" بين التهريب والانتشار.. مواطنون يستغربون من صمت الحكومة

ويقول هؤلاء المواطنون في احاديث لـ السومرية نيوز إن "تدخين الاراكيل اصبح ظاهرة خطيرة تفتك بالشباب الذين يقبلون على استخدام المعسل بشكل كبير".ويتساءل المواطنون عن "كيفية دخول مثل هذه الكميات الكبيرة الى العراق بدون محاسبة المتاجرين او المستوردين لها".ويطالب هؤلاء الحكومة بـ"منع استيراد هذه المواد الخطرة واغلاق المقاهي التي انتشرت مؤخراً بشكل كبير".وتشهد بغداد والمحافظات انتشاراً بشكل كبير لبيع الاراكيل والمعسلات بانواعها المختلفة وما تقوم به من اعلانات تجذب المواطنين لها.بدوره يرى مصدر مطلع، ان "مواد معسل الاراكيل لا تدخل عبر المنافذ الحدودية الرسمية”، مضيفا أن "ما يباع في الاسواق من هذه المادة هي مهربة ولا يمكن ان تمر عبر المنافذ الرسمية".

وسبق أن أكدت منظمة الصحة العالمية أن تعاطي التبغ أحد الاسباب الرئيسية للوفاة، فهو يزهق أرواح ما يقرب من 6 ملايين نسمة ويسبب خسائر اقتصادية تصل إلى مئات المليارات من الدولارات في العالم في كل سنة.

وتتوقع المنظمة أن استمرار الاتجاهات الراهنة بدون علاج لهذه الظاهرة فان التبغ سيؤدي بحلول عام 2030 إلى قتل أكثر من 8 ملايين من الناس في العالم في كل عام، وستكون نسبة 80 ٪ من هذه الوفيات في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل.