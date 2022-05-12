موظفو الخطوط الجوية يشكون مستشارة وزير النقل: ستقودنا إلى الهاوية

مصادر خاصة للسومرية نيوز، أكدت ان "انهاء العقد من جانب الخطوط سيؤدي الى الغاء جميع رحلات الخطوط الجوية العراقية اعتبارا من يوم غد الجمعة ١٣ / ٥ / ٢٠٢٢".وأوضحت المصادر، ان "شركة "منسيز" البريطانية مثبتة قانونيا للتحكيم الدولي الذي سيكلف الخطوط اكثر من مليار دولار تعويضات وسينهي شركة الخطوط الجوية العراقية ويعلن افلاسها".وأضافت، ان "مستشارة الوزير ايمان محمد عبد الرضا الزجراوي تدفع مصير الخطوط الجوية العراقية وموظفيها الى الهاوية".ولفتت المصادر إلى أن "مستشارة وزير النقل تتهرب من مسؤولية تنفيذ مقترحات لجنة وزارية وتدفع الخطوط الجوية العراقية لتنفيذها خوفاً من المسائلة القانونية والمالية بتضمينها خسائر مؤكدة للتحكيم الدولي لصالح الشركة البريطانية".