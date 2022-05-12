انطلاق حملة خدمية خاصة بمناطق اطراف بغداد

وقال العطا خلال اجتماع جمعه مع مديري بلديات اطراف بغداد، إن "الحملة تتعلق بمديرية بلديات اطراف بغداد، تتلخص اعمالها بتأهيل المتنزهات، واعمال التنظيفات والجزرات الوسطية، ورفع الانقاض من المناطق، حيث ستكون الحملة مكثفة لجميع المؤسسات البلدية البالغ عددها 16 بلدية موزعة على مناطق اطراف العاصمة، وستستمر لمدة 60 يوماً، وسيتم من خلالها تقييم اعمال المؤسسات البلدية".واشار العطا الى ان "الحملة تتضمن ايضا زيادة اعمال الزراعة، نتيجة التحول المناخي، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة لاستحصال بعض المزروعات بغية زراعتها في مناطق حزام بغداد".واضاف، ان "هناك توجه لاكساء المناطق التي تحوي بنى تحتية متكاملة، في نواحي الجسر، واللطيفية، واليوسفية، والرشيد، وقضاء الزوهور (الحسينية سابقاً)، بالاضافة الى المناطق الاخرى مكتملة البنى التحتية".وتابع محافظ بغداد، "تم التوجيه بالاسراع لتحويل جميع الاراضي وفق قانون 80 لسنة 1970، والمتضمن ايكال جميع الاراضي التابعة لعقارات الدولة، والخالية من العقود الزراعية، والمصفرة منها الحصة المائية، الى المؤسسات البلدية، بغية توفير الاراضي السكنية لمستحقيها".