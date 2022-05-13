Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
ألمانيا: لا نستطيع حظر الغاز الروسي
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

بينها منع التدخين.. ارشادات جديدة للحد من حرائق المحاصيل الزراعية

محليات

2022-05-13 | 09:12
بينها منع التدخين.. ارشادات جديدة للحد من حرائق المحاصيل الزراعية
1,530 مشاهدة

السومرية نيوز - محليات

أصدرت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، جملة من الإرشادات الخاصة بموسم الحصاد لتقليل الخسائر من تكرار حوادث حريق محصولي الحنطة والشعير في الأعوام السابقة خصوصا مع شح المحصول لهذا العام نتيجة قلة الأمطار وما يقابلها من ارتفاع الأسعار العالمية.

وطالبت المديرية بحسب بيان ورد للسومرية نيوز، "المزارعين بأتباع وصايا وإرشادات الدفاع المدني، مؤكدة أنها دليل على الوعي وحب الأرض".

وأدناه وصايا الدفاع المدني:

- عدم إيقاد النيران داخل المزارع والبساتين لأعداد الطعام دون مراقبة أو اتخاذ تحوطات الأمان.

- يجب توفير مستلزمات الإطفاء وأبسطها الماء عند تنظيف البساتين والمزارع من بقايا الأعشاب والدغل المتيبس وعدم حرقها بتاتا، أما الكميات الكبيرة منها فيجب عزلها في مناطق آمنة للتخلص منها.

- يمنع منعاً باتا التدخين في مناطق تجميع الأعشاب المتيبسة أو خلال عملية الحصاد لمحصولي الحنطة والشعير مع توفير علامات تحذيرية تشير إلى ذلك وخصوصا قرب الطرق النسيمية داخل المزارع والبساتين.

- عدم سكب المنتوجات النفطية مثل (النفط، البنزين، الكاز ) على الأرض داخل البستان أو المزرعة.

- إجراء الصيانة الدورية للعجلات العاملة في البساتين والمزارع مثل الحاصدات والجرارات مع التأكد من التوصيلات الكهربائية كافة ومعالجة الرديء منها ويمنع إضافة الوقود لها أثناء عملها.

- عدم كسر ورمي أعقاب قارورات الزجاج بأنواعها كافة، كونها تعد إحدى مسببات الحرائق في مناطق الأعشاب والدغل المتيبس.
- عدم إجراء عمليات اللحام داخل المزرعة أو البستان ألا بعد توفر تحوطات الأمان.

- الانتباه إلى عبث الأطفال داخل البساتين والمزارع.

- الانتباه إلى الأسلاك الكهربائية الممتدة فوق البساتين والمزارع ومعالجة المتدلي منها وعدم التجاوز عليها.

- يجب توفير مطفأة حريق نوع باودر وزن (12) كغم في الحاصدات ووزن (6) كغم في الجرارات الزراعية.

- إن يتم التركيز على تحوطات الأمان خلال الأيام التي فيها سرعة ملحوظة للرياح مصحوبة بالبرق.

- عمل فاصل بين المساحات المزروعة لا تقل عن عشر أمتار لتكون عائق في تقدم الحريق.

- إزالة الحشائش على جانبي الطرق العامة الممتدة بين المساحات المزروعة وقدر المستطاع لتجنب أي مصدر نار يلقى من العجلات السالكة تلك الطرق.

- النقطة الجوهرية والمهمة ضرورة الاتصال بهاتف سيطرة الدفاع المدني (115) مجانا من أي هاتف محمول أو أرضي عند حدوث أي حادث -لا سمح الله-.
» تابع أخبار السومرية على فيسبوك، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
10:58 | 2022-05-13 10:58
10:38 | 2022-05-13 10:38
10:25 | 2022-05-13 10:25
المزيد
اعلان
مرتفعة جدا
مرتفعة جدا
مناسبة
مناسبة
منخفضة
منخفضة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.