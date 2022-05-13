بينها منع التدخين.. ارشادات جديدة للحد من حرائق المحاصيل الزراعية

وطالبت المديرية بحسب بيان ورد للسومرية نيوز، "المزارعين بأتباع وصايا وإرشادات الدفاع المدني، مؤكدة أنها دليل على الوعي وحب الأرض".
وأدناه وصايا الدفاع المدني:
- عدم إيقاد النيران داخل المزارع والبساتين لأعداد الطعام دون مراقبة أو اتخاذ تحوطات الأمان.
- يجب توفير مستلزمات الإطفاء وأبسطها الماء عند تنظيف البساتين والمزارع من بقايا الأعشاب والدغل المتيبس وعدم حرقها بتاتا، أما الكميات الكبيرة منها فيجب عزلها في مناطق آمنة للتخلص منها.
- يمنع منعاً باتا التدخين في مناطق تجميع الأعشاب المتيبسة أو خلال عملية الحصاد لمحصولي الحنطة والشعير مع توفير علامات تحذيرية تشير إلى ذلك وخصوصا قرب الطرق النسيمية داخل المزارع والبساتين.
- عدم سكب المنتوجات النفطية مثل (النفط، البنزين، الكاز ) على الأرض داخل البستان أو المزرعة.
- إجراء الصيانة الدورية للعجلات العاملة في البساتين والمزارع مثل الحاصدات والجرارات مع التأكد من التوصيلات الكهربائية كافة ومعالجة الرديء منها ويمنع إضافة الوقود لها أثناء عملها.
- عدم كسر ورمي أعقاب قارورات الزجاج بأنواعها كافة، كونها تعد إحدى مسببات الحرائق في مناطق الأعشاب والدغل المتيبس.
- عدم إجراء عمليات اللحام داخل المزرعة أو البستان ألا بعد توفر تحوطات الأمان.
- الانتباه إلى عبث الأطفال داخل البساتين والمزارع.
- الانتباه إلى الأسلاك الكهربائية الممتدة فوق البساتين والمزارع ومعالجة المتدلي منها وعدم التجاوز عليها.
- يجب توفير مطفأة حريق نوع باودر وزن (12) كغم في الحاصدات ووزن (6) كغم في الجرارات الزراعية.
- إن يتم التركيز على تحوطات الأمان خلال الأيام التي فيها سرعة ملحوظة للرياح مصحوبة بالبرق.
- عمل فاصل بين المساحات المزروعة لا تقل عن عشر أمتار لتكون عائق في تقدم الحريق.
- إزالة الحشائش على جانبي الطرق العامة الممتدة بين المساحات المزروعة وقدر المستطاع لتجنب أي مصدر نار يلقى من العجلات السالكة تلك الطرق.
- النقطة الجوهرية والمهمة ضرورة الاتصال بهاتف سيطرة الدفاع المدني (115) مجانا من أي هاتف محمول أو أرضي عند حدوث أي حادث -لا سمح الله-.