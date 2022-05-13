فساد الصناعة بـ"قضية السكراب".. مخاوف من التمدد إلى أدوية سامراء (وثائق)

كشف مصدر مطلع، اليوم الجمعة، عن مخاوف من عمليات بيع "السكراب" المتواجد داخل شركة أدوية سامراء (إحدى تشكيلات وزارة الصناعة)، في محافظة نينوى، بطرق غير مشروعة.
وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "شركة ادوية سامراء تسير نحو الهاوية، إذ هناك وثائق تكشف عن نقل السكراب والمحركات من شركة ادوية سامراء"، مبيناً أنه "عند استبدال مدير الشركة قبل بضعة أيام نفذت هذه العملية لاسيما أن المدير الجديد عبد الحميد السالم متهم بقضايا فساد تخص الشركة ومازال على ذمة التحقيق لهدره المال العام في فترة تسلمه منصبه مديراً عاماً سابقاً"، مشيراً إلى أن قضايا الفساد تلك "اكتشفتها هيئة النزاهة وارسلت كتاباً للشركة العامة لصناعة الادوية في التحقيق المستمر لكشف اسباب نفاذ السيولة المالية للأعوام السابقة، وبيان موقف قانونية الشركة في الخرق الحاصل ببيع الدرجات للعقود بمبالغ مالية عند استبدالهم، على اثرها تم اقالته العام الماضي".
وأشار إلى أن "هنالك مخاوف كبيرة من تصفية محركات الشركة وما يوجد فيها من معدات كثيرة مهمة بعد استبدال المدير ووضع مدير عام متهم بقضايا فساد وهدر في المال العام في سنوات سابقة".
ولفت المصدر، إلى أن "انحدار السيولة وصل من 26 مليار الى سالب 6 وهذا ملف اخر مازال مفتوحاً في هيئة النزاهة".
وزود المصدر السومرية، بوثائق تؤكد تحقيق هيئة النزاهة وكتاب تصفية السكراب والمعدات القديمة،:
وكان النائب عن تحالف عزم احمد الجبوري، قد كشف، السبت الماضي، وجود فساد في بيع حديد "السكراب" في وزارة الصناعة.
وقال النائب في تغريدة على تويتر تابعتها السومرية نيوز، ان "الفساد والفرهود مستمر في وزارة الصناعة".
واضاف ان "المكان هو معمل الالبسة في الموصل بيع السكراب والحديد من دون اتباع التعليمات الخاصة ببيع اموال الدولة".
وطالب مختصون، في وقت سابق، هيئة النزاهة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى، بالتدخل لوقف الفساد في بيع حديد "السكراب" في وزارة الصناعة.