التربية تعلن موعد انطلاق دورات التقوية الصيفية

وقال المكتب الإعلامي لوزارة التربية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الخطوة التي انتهجتها الوزارة تأتي للحد من ظاهرة التدريس الخصوصي بما ينعكس ايجابا على تحسين المستوى وتقليل نسبة الرسوب"، مشيراً إلى ان "تلك الدورات يتوفر فيها أساتذة اكفاء ويتمتعون بطريقة تدريس مميزة حتى تصل الى درجة الاستيعاب ، وقد حققت هذه الدورات نجاحاً كبيراً وساهمت في رفع المستوى العلمي للطلبة لاسيما في الامتحانات الوزارية ".وواضاف: ان "وزير التربية حريص على ضمان مصالح الطلبة وحقهم في الحصول على تعليم مناسب يتوافق مع المعايير العلمية للخروج بنتائج ايجابية تعكس الصورة المضيئة من عمل المؤسسة التعليمية".