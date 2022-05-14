إنقاذ ثلاث نساء من حريق جنوب شرقي بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، السبت، عن إنقاذ عائلة من ثلاث نساء بعد حريق في منزلهن جنوب شرقي بغداد.

وقالت المديرية في بيان، إن "فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد حادث حريق اندلع داخل دار سكن في منطقة الزعفرانية شارع المعهد بالتزامن مع تنفيذ عمليات إنقاذ للعائلة الساكنة والمكونة من ثلاث نساء من خلال إنزالهم من أعلى سطح المنزل".

وأضاف البيان أن "فرق الدفاع المدني لم تكتف حتى أتمت عملها بإنقاذ قطة أصيبت بحروق نتيجة الحادث"، موضحاً أن "فرق الدفاع المدني امنت إخراج المستمسكات الرسمية وأموال عثر عليها ليتم تسليمها إلى أصحاب الدار وأنهت أعمالها دون تسجيل إصابات بشرية".