الصحة تعلن ارتفاع حالات الاختناق إلى الضعف جراء الغبار

وقالت الوزارة في بيان مقتضب، ورد لـ السومرية نيوز، إن "عدد حالات الاختناق ارتفع الى ٤ الاف حالة في عموم البلاد".وأضافت، "جميع تلك الحالات تلقت الرعاية الصحية اللازمة".وكانت الصحة، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، تسجيل ألفي حالة أختناق بسبب العاصفة الترابية الأخيرة، مبينة أن اغلب حالات الاختناق بسيطة الى متوسطة.وأكدت، أن "الملاكات الصحية مستنفرة بجهودها في تقديم الخدمات الصحية بالدوائر والمستشفيات الصحية"، داعية المواطنين إلى "ارتداء الكمامة والتزام المنازل قدر الامكان وخاصة الذين يعانون من الربو وعجز القلب"، مشددة على ضرورة "ارتداء الملابس والنظارات الواقية عند الخروج".وأشارت إلى أن "المؤسسات الصحية مجهزة بالكامل من ناحية الاوكسجين الطبي والادوية والمستلزمات الطبية".ونشطت الموجات الغبارية، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، لتجتاح معظم المحافظات العراقية، بين فترة وأخرى، سجّلت المؤسسات الصحية على أثرها الآلاف من حالات الاختناق، وأثرت على حركة السير والتنقل وتسببت في انخفاض مستوى الرؤية وإغلاق عدد من الأسواق والمراكز التجارية والأنشطة.