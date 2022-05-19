رفضا لسلب حقوقهم.. موظفو جامعة بغداد يستعدون لتظاهرة حاشدة

وذكرت اللجنة في بيان ورد للسومرية نيوز، "في الوقت الذي نثمن فيه الجهود المخلصة للأطراف السياسية والفعاليات الشعبية كافة التي ابدت تعاضدا وتعاطفا مع قضية اساتذة جامعة بغداد ومنسوبيها بشأن حقوقهم المسلوبة في ارض الجامعة، ورفضهم لتسويف تلك المطالب المشروعة بزعم الاستثمار الذي يمثل رداءً لماكنة الفساد تتذرع به لاغتصاب حقوق العراقيين وثروات بلدهم وخيراته".وأوضح البيان، أن "اللجنة العليا الممثلة لمنتسبي جامعة بغداد والمخولة بالدفاع عنهم واسترداد حقوقهم، تؤكد ان وزير التعليم العالي يتعمد غلق جميع الابواب لحلحلة الازمة، ويرفض توزيع حقوق علماء العراق بالرغم من التوصيات التي اصدرتها اللجنة الوزارية المشكلة بأمره في الثاني عشر من ايار ٢٠٢٢، والتي دعت الى توزيع اراضي (العامرية والقادسية) الى منتسبي الجامعة ومركز الوزارة، كما يغض الطرف عن توصية مجلس الجامعة التي اوردتها الفقرة الرابعة في الجلسة ١٢، بتوزيع الاراضي للمنتسبين".وتابع، "ونظرا لما تقدم وبعد الاجتماع الذي عقد مؤخرا مع نقيب الاكاديميين الدكتور مهند الهلال، نرى ان الوزير يصر على التسويف والمماطلة ولا يمتلك الارادة الحقيقية لتوزيع تلك الارض، بل نرى في الافق محاولات حثيثة لأنهاء الحراك الجامعي بحلول العطلة الصيفية وغلق ذلك الملف باي شكل من الاشكال".وأكمل البيان، "وعليه اتفقت اللجنة العليا مع نقابة الاكاديميين على دعوة منتسبي الجامعة للخروج بتظاهرة حاشدة واستئناف الاضراب – تعلن تفاصيل تلك الخطوات التصعيدية ومواعيدها في بيان لاحق- للمطالبة بحقوقهم المشروعة".وختم، "كما ان النقابة واللجنة العليا تحملان وزير التعليم العالي مسؤولية التصعيد الذي ستتخذه في الايام المقبلة لتجاهله مطالب اساتذة جامعة بغداد، وتدعو الاطراف السياسية والنقابات والوجهاء والمثقفين ورجال الدين والمنظمات والروابط الاكاديمية والحقوقية والفعاليات الشعبية، ولاسيما وسائل الاعلام الى دعمهم ومساندتهم ومؤازرتهم والوقوف بجانبهم في استرداد حقوقهم المسلوبة والمساهمة في حماية تلك الشريحة التي تمثل عماد المجتمع واللبنة الاساسية للنهوض به".