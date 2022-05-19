إصابة مسؤول في إقليم كردستان بحادث سير

أفاد مصدر أمني، الخميس، بإصابة مسؤول في إقليم كردستان العراق بحادث سير.

وقال المصدر في حيث لـ السومرية نيوز، إن "وكيل وزير الصحة في اقليم كردستان رهيل فريدون اصيب بحادث سير هو وعائلته".

وأضاف المصدر أن "الحادث وقع على الطريق بين السليمانية واربيل".