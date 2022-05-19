إصابة مسؤول في إقليم كردستان بحادث سير

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
فرنسا تنشر صواريخ "مامبا" في رومانيا
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2022 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2022 Alsumaria.tv.
اعلان
إصابة مسؤول في إقليم كردستان بحادث سير
محليات
2022-05-19 | 15:45
المصدر:
السومرية نيوز
2,652 مشاهدة
أفاد مصدر أمني، الخميس، بإصابة مسؤول في إقليم كردستان العراق بحادث سير.
وقال المصدر في حيث لـ السومرية نيوز، إن "وكيل وزير الصحة في اقليم كردستان رهيل فريدون اصيب بحادث سير هو وعائلته".
وأضاف المصدر أن "الحادث وقع على الطريق بين السليمانية واربيل".
»
تابع أخبار السومرية على فيسبوك،
أنقر هنا
حادث سير
اقليم كردستان
+A
-A
آخر الاخبار
17:00 | 2022-05-19
17:00
روسيا - أوكرانيا
فرنسا تنشر صواريخ "مامبا" في رومانيا
16:10 | 2022-05-19
16:10
روسيا - أوكرانيا
حديث أمريكي جديد يخص تزويد أوكرانيا بالأسلحة
15:45 | 2022-05-19
15:45
محليات
إصابة مسؤول في إقليم كردستان بحادث سير
المزيد
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
تستمر يومين.. الأنواء الجوية تتوقع موعداً لعودة العواصف الترابية إلى العراق
أخبار الطقس
30.8%
05:58 | 2022-05-18
تستمر يومين.. الأنواء الجوية تتوقع موعداً لعودة العواصف الترابية إلى العراق
05:58 | 2022-05-18
وفاة فنانة عراقية اثر ازمة قلبية مفاجأة – عاجل
فن وثقافة
25.88%
03:57 | 2022-05-18
وفاة فنانة عراقية اثر ازمة قلبية مفاجأة – عاجل
03:57 | 2022-05-18
طقس الأيام الأربعة المقبلة وتوقعات باستمرار تصاعد الغبار لهذا الموعد
أخبار الطقس
22.73%
03:56 | 2022-05-19
طقس الأيام الأربعة المقبلة وتوقعات باستمرار تصاعد الغبار لهذا الموعد
03:56 | 2022-05-19
الصدر يجمد "اليعقوبي" ويمنعه من التدخل بمفاصل التيار مدى الحياة
محليات
20.59%
10:34 | 2022-05-19
الصدر يجمد "اليعقوبي" ويمنعه من التدخل بمفاصل التيار مدى الحياة
10:34 | 2022-05-19
المزيد
محليات
محافظ صلاح الدين المقال يوفد نفسه إلى لندن
محافظ صلاح الدين المقال يوفد نفسه إلى لندن
قطع طريق مهم في بغداد
13:39 | 2022-05-19
بعد إقالة "عمار جبر".. تعيين محافظ جديد لصلاح الدين
13:35 | 2022-05-19
بالصور.. منشورات تدافع عن "المثلية" في بغداد
13:26 | 2022-05-19
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اعلان
إستفتاء
كيف ترى أسعار المواد الغذائية قبل بداية شهر رمضان المبارك؟
مرتفعة جدا
مرتفعة جدا
مناسبة
مناسبة
منخفضة
منخفضة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.