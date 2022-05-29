الكمارك تعلن ضبط 9 شاحنات مخالفة للضوابط

أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الاحد، ضبط 9 شاحنات قادمة من المحافظات الشمالية والجنوبية مخالفة للشروط والضوابط الاستيرادية في كمرك المنطقة الوسطى.

وقالت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز أنه تنفيذاً لتوجيهات مدير عام الهيئة العامة للكمارك شاكر محمود الزبيدي بتفعيل دور اقسام التحري ومكافحة التهريب في كافة المناطق الكمركية، تمكن قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الوسطى وبالتعاون مع شرطة الكمارك من ضبط 9 شاحنات قادمة من المحافظات الشمالية والجنوبية مخالفة للشروط و الضوابط الاستيرادية محملة (مولدات ،ادوات احتياطية،ماكنة زراعية،مستلزمات خشب)".

واكدت الهيئة انه "تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين".