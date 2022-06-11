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تستمر 3 أسابيع.. انطلاق الامتحانات النهائية في الجامعات غداً

محليات

2022-06-11 | 12:51
تستمر 3 أسابيع.. انطلاق الامتحانات النهائية في الجامعات غداً
5,072 مشاهدة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، السبت، عن انطلاق الامتحانات النهائية في الجامعات العراقية يوم غد الأحد، فيما أشارت إلى أن كليات المجموعة الطبية تشهد اختبارا تقويميا في المواد التخصصية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "عملا بتوقيتات التقويم الجامعي للعام الدراسي 2022/2021 واستكمالا لمتطلبات وآليات التعليم المدمج التي قدمت فيها الطواقم التدريسية في الكليات والمعاهد خمسة ملايين وستا وسبعين محاضرة علمية في التخصصات الطبية والصحية والطب البيطري والتخصصات الهندسية والعلمية والإنسانية كافة تستعد الجامعات الحكومية والأهلية غدا الأحد الموافق 2020/6/12 لأداء الامتحانات النهائية الفصلية والسنوية حسب الأنظمة الدراسية المعتمدة في المؤسسات الجامعية فيما تواصل عدد من الجامعات والكليات اختباراتها النهائية التي انطلقت قبل أسبوع استنادا الى الصلاحيات المخولة لها بتقديم موعد الامتحانات".

وأضافت، أن "الجامعات الحكومية والأهلية تواصل اختبارها التقويمي لكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والتمريض الذي جاء بواقع مادتين تخصصية للمراحل ما فوق المرحلة الأولى فيما تجري كليات الطب الحكومية امتحانا تقويميا شاملا لطلبة المرحلة السادسة وذلك لتدقيق وترصين مخرجات المجموعة الطبية وتحسين أثرها المباشر في خدمة المجتمع".

وتستمر الامتحانات النهائية، وفق البيان، "لمدة ثلاثة أسابيع الى غاية الثاني من تموز المقبل وهو الموعد الذي تبدأ بعده العطلة الصيفية للتدريسين والطلبة اعتبارا من الثالث من تموز ولغاية الأول من أيلول المقبل فيما ستستقبل الجامعات في الثاني من تشرين الأول عاما دراسيا جديدا 2023/2022 يعتمد التحصيل العلمي الحضوري الكامل".
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