تضم طلبة عراقيين.. البراك يتفقد جامعة لبنانية

زار السفير العراقي في لبنان حيدر شياع البراك، اليوم السبت، جامعة الجنان التي تضم طلبة عراقيين.

وجاء في بيان للسفارة، أن "البراك زار اليوم السبت، جامعة الجنان في مدينة طرابلس والتقى خلال الزيارة كلا من رئيس مجلس الامناء سالم يكن ونائب رئيس مجلس الامناء في الجامعة سائد يكن اضافة الى المدير العام للجامعة بسام حجازي وعميدة شؤون الطلبة في الجامعة اليسار فرحات الذين قدموا شرحا تفصيليا عن سير العملية الدراسية وتأدية الامتحانات في الجامعة".

وأضاف البيان أن "السفير قام بعدها بجولة تفقدية على القاعات الامتحانية يرافقه المسؤولين في الجامعة واطلع على سير العملية الامتحانية".

واثنى البراك بحسب البيان على "الظروف المناسبة التي توفرها الجامعة للطلبة العراقيين الدارسين فيها"، مؤكدا في الوقت نفسه على "تذليل كافة الصعوبات والعوائق التي ترافق الطلبة خلال مراحل الدراسة والامتحانات".