توضيح جديد لوزارة التربية يخص "البطاقات الامتحانية"

وقالت التربية في بيان، إنه "تم تسليم البطاقات الامتحانية الخاصة بالامتحانات الوزارية الى جميع الطلبة"، موضحة أن "موضوع التسجيل "البايومتري" قد اكمل منذ شهر (آيار) الماضي من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن طريق فرق جوالة تابعة لها في المدارس".وشددت الوزارة انه "لا يوجد اجبار للطلبة في موضوع التحديث البايومتري"، داعية "التبليغ عن اسماء المدارس التي لم تسلم البطاقات الامتحانية للطلبة بسبب هذا الموضوع ليتسنى اتخاذ الاجراءات السريعة بحقها".