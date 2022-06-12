قطع طريق يؤدي الى كربلاء

وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "كوادر مديرية الطرق والجسور باشروا بالعمل على إعادة تاهيل الطريق الحولي لقضاء المحمودية باتجاه محافظة كربلاء المقدسة، مما استدعى لقطع سايد واحد لغرض الترميم والاكساء".وأضافت، أن "مدير المرور العام اللواء الحقوقي طارق اسماعيل حسين وجه دوريات قاطع الطرق الخارجية التابع لمديرية مرور بغداد الكرخ، لانتشار دوريات المرور في أماكن العمل ليلاً ونهاراً طيلة مدة العمل".وتابعت المديرية: "نلتمس العذر من المواطنين، وأخذ الحذر والالتزام بالتعليمات المرورية والانتباه، وسلك الطريق البديل".