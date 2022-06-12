بغداد توضح بعد وفاة طفل سقط في "منهولة"

وقالت المحافظة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنها "‏‏في الوقت الذي تعرب فيه عن أسفها وتعزي بوفاة الطفل علي في احدى المجمعات السكنية بقضاء المحمودية، تود أن توضح الآتي:- ان إدارة وتقديم الخدمات البلدية في المجمعات السكنية التي انشأت في زمن النظام السابق والموجودة في القضاء غير تابعة الى المحافظة أو بلدية المحمودية وهي غير مسؤولة عنها جملة وتفصيلًا، بل الى الدوائر الحكومية المنحلة (التصنيع العسكري) سابقًا، هيئة التصنيع الحربي حالياً.- كما نبين ان مشروع المجاري المُنفذ في المجمعات منذ ثمانينات القرن الماضي، إنتهى عمره التشغيلي وهو بدوره أيضًا ليس من مسؤولية مركز مجاري المحمودية التابع إلى محافظة بغداد.وبلاشك إن أحد الأسباب الرئيسة لهذه الحوادث الأليمة، هم ضعاف النفوس من سارقي اغطية المجاري (المنهولات) حيث سبق للأجهزة الامنية إن القت القبض على العديد منهم، كما نطالب بإنزال أقصى حالات القصاص والعقوبات بحقهم".وأتم البيان، "رحم الله الطفل علي، رحل طيراً من طيور الجنة، وألهم ذويه الصبر والسلوان".وقبل يومين، سقط طفل من اهالي قضاء المحمودية، في احدى فتحات الصرف الصحي غير المغلقة ما أسفر عن وفاته في الحال.