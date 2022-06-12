إخماد حريق داخل سوق في بابل

اعلنت مديرية الدفاع المدني، الاحد، عن اخماد حريق اندلع داخل سوق تجاري في محافظة بابل.



وقالت المديرية في بيان، إنه "بمشاركة 6 عجلات إطفاء تمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد حادث حريق اندلع داخل محل تجاري مسقف بقواطع خشبية من جريد النخيل داخل سوق (المسقف) مركز محافظة بابل مع امتداد النيران لتحرق إحدى المنازل القريبة من موقع الحادث".

وأضاف البيان أن "فرق الدفاع المدني احاطت النيران وأبعدت خطر انتشار الحريق إلى المحال التجارية القريبة في السوق التجاري المزدحم بالتزامن مع عمليات إخلاء العائلة الساكنة وإخماد النيران في المنزل المشتعل لتنهي أعمالها"، مؤكداً "عدم تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".