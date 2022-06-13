العاصفة الترابية تتسبب بتعليق الرحلات الجوية في مطاري بغداد والنجف

وذكر إعلام مطار بغداد الدولي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تود إدارة مطار بغداد الدولي أن توضح لكافة مسافرينا الكرام وشركات الطيران العاملة في المطار عن إيقاف الحركة الجوية فيه لهذا اليوم الإثنين، بسبب الظروف الجوية ووصول مدى الرؤية إلى 400 م".من جهته، قال إعلام مطار النجف الأشرف، إن "مطار النجف اعلن إيقاف الطيران حتى الساعة الحادية عشر وعند ايضاح الرؤية سيعاد استئناف الرحلات، وتمديد التوقف في حال استمرار العاصفة الترابية".