العراق يبحث مع إيران تسهيلات دخول الزائرين إلى المراقد الدينية

بحث وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم، اليوم الإثنين، مع رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية صادق حسيني تقديم التسهيلات اللازمة لدخول الزائرين الإيرانيين الى العتبات الدينية في العراق.
وذكرت وزارة الثقافة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "الوزير عبّر خلال اللقاء الذي جمعه بحسيني خلال زيارته الرسمية إلى إيران، عن استعداد العراق لتقديم التسهيلات اللازمة للزائرين الإيرانيين، بعدما انتهت قيود جائحة كورونا وعودة النشاطات الاجتماعية والثقافية والدينية إلى طبيعتها".
وأضاف الوزير بحسب البيان، أن "العراق مستعد لفتح بعض المعابر الحدودية البرية بين البلدين لعبور الزائرين إلى العتبات الدينية".
وتناول الاجتماع السعي إلى توقيع مذكرة تفاهم في مجال تفويج الزائرين الإيرانيين إلى العتبات الدينية في العراق فضلاً عن التسهيلات التي يقدمها الجانب الإيراني للزوار العراقيين، وفق ما جاء في البيان.