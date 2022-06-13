افتتاح دار قضاء جديدة في نينوى

أعلن مجلس القضاء الاعلى، اليوم الإثنين، افتتاح دار قضاء جديدة في ناحية الشورة ضمن تشكيلات رئاسة محكمة استئناف نينوى الاتحادية.

وذكر إعلام القضاء في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "رئيس محكمة استئناف نينوى الاتحادية القاضي سالم محمد نوري افتتح دار القضاء في ناحية الشورة بحضور نائب رئيس محكمة استئناف نينوى الاتحادية، والقاضي الاول لدار القضاء في الشورة، والقاضي الاول لدار القضاء في حمام العليل، اضافة إلى مدير ناحية الشورة، وعدد من شيوخ العشائر".

وأضاف البيان، أن "البناية الجديدة تعود للمجلس البلدي لناحية الشورة والتي تضم مجمعا كاملا يشتمل على محاكم البداءة والاحوال الشخصية والجنح والتحقيق".